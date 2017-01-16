Украина назвала условия проведения выборов в Донбасс

Украина назвала условия, после выполнения которых киевские власти готовы согласиться на проведение выборов в Донбассе. Ключевыми из требований остаются контроль за границей с Россией и устойчивое прекращение огня. С таким заявлением выступила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер . Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Олифер в Facebook.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1194991257287641?pnref=story

«Решение блока вопросов по безопасности — ключевая составляющая всего минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Рамблер/новости) выборов быть не может», — заявила Олифер.

Своим заявлением пресс-секретарь прокомментировала итоги первого в 2017 году заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Также она заявила, что трехсторонняя контактная группа положительно отреагировала на возобновление поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Следующее заседание контактной группы намечено на 1 февраля.

Власти Донецкой и Луганской областей Украины объявили об образовании независимых Донецкой и Луганской народных республик в 2014, когда жители регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В ответ на массовые выступления жителей восточных регионов киевские власти объявили о начале так называемый антитеррористической операции (АТО). В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.