Трампа приветствовали на параде российским флагом

Зрители инаугурационного парада приветствовали президента США Дональда Трампа, который вступил в должность в пятницу, российским флагом, сообщил телеканал Fox News.

Когда Трамп вышел из машины в ходе парада, чтобы поприветствовать зрителей, он оказался на фоне российского флага, развернутого в толпе. Кто и зачем приветствовал Трампа подобным образом, неизвестно.

Американские спецслужбы в ходе предвыборной кампании неоднократно обвиняли Трампа в том, что его якобы поддерживает Россия. Сам Трамп, как и российское руководство, категорически опровергал подобные заявления. При этом Трамп считает, что США надо "поладить" с Россией, в том числе для возможной совместной борьбы с терроризмом.