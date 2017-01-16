Баку направил в МИД России ноту из-за КВН

Российскому министерству иностранных дел власти Азербайджана направили просьбу прояснить ситуацию с выходом в отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи двух команд из Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан»

Как отмечается в публикации, речь идет о командах «С хлебом и солью» и DeleYaman. Официальные власти считают, что эти команды представляют «самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона» Азербайджана. Кроме того, на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова было направлено письмо от министерства молодежи и спорта закавказской республики.

В тексте обращения глава ведомства Азид Рагимов подчеркивает, что требования властей республики заключаются в том, что либо эти команды представляют Азербайджан, либо отстраняются от соревнований. Всего на отборочном этапе фестиваля КВН зарегистрировались порядка 500 команд. Ни одна из двух команд из Нагорного Карабаха дальше отборочного тура не прошла.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) — непризнанное государство в Закавказье. Оно было провозглашено этническими армянами в 1991 году. Азербайджан считают эту территорией своей.