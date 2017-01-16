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Главные события понедельника
Упавший под Бишкеком самолет разрушил 32 жилых дома
Фото: REUTERS
Крупная авиакатастрофа произошла в Киргизии утром 16 января. Транспортный самолет Boeing 747 турецкой компании ACT разбился при заходе на посадку, рухнув на дачный поселок рядом с аэропортом.
Минобороны попросило прощения у родных жертв крушения Ту-154
На церемонии прощания с погибшими при крушении Ту-154, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище, статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков попросил прощения у родственников погибших. От лица военного ведомства он пообещал поддержку и внимание всем, кто потерял близких, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с избранным президентом США Дональдом Трампом в том, что НАТО — устаревшая организация, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Украина переориентирует поезда с России на Европу
Фото: REUTERS
В течение 2017 года «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») запустит в Европу еще несколько прямых поездов — в Польшу, Венгрию и, возможно, Словакию, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт министерства инфраструктуры Украины.
Убивавший чеченцев Сергей Аракчеев вышел по УДО
Фото: ТАСС
Источник «Московского комсомольца» в правоохранительных органах заявил, что осужденный за убийство жителей Чечни лейтенант Сергей Аракчеев был освобожден из тюрьмы раньше срока за примерное поведение. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Начата проверка свадебного кортежа "полицейского с Рублевки»
Фото: РИА Новости
ГУ МВД по Москве инициировало проверку после публикации видео со свадебным кортежем оперуполномоченного УВД по ТИНАО Карахана Балакеримова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Павленский покинул Россию
Художник-акционист Петр Павленский, известный поджогом двери ФСБ на Лубянке и прибиванием себя к брусчатке на Красной площади, вместе с семьей покинул Россию из-за обвинений в сексуальном насилии. Он намерен искать убежище во Франции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Громадское».
Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
Билл Гейтс Фото: EPA
Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Погиб ведущий "Адской кухни»
Фото: ВКонтакте
Шеф-повар Илья Посохин, известный благодаря участию в проекте «Адская кухня», погиб в результате ДТП в Приморье ночью 16 января. Представитель краевого ГИБДД рассказал, что авария произошла в Анучинском районе около 21.00, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
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