Главные события понедельника

Упавший под Бишкеком самолет разрушил 32 жилых дома

Крупная авиакатастрофа произошла в Киргизии утром 16 января. Транспортный самолет Boeing 747 турецкой компании ACT разбился при заходе на посадку, рухнув на дачный поселок рядом с аэропортом.

Минобороны попросило прощения у родных жертв крушения Ту-154

На церемонии прощания с погибшими при крушении Ту-154, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище, статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков попросил прощения у родственников погибших. От лица военного ведомства он пообещал поддержку и внимание всем, кто потерял близких, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Кремлю понравились слова Трампа про НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с избранным президентом США Дональдом Трампом в том, что НАТО — устаревшая организация, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Украина переориентирует поезда с России на Европу

В течение 2017 года «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») запустит в Европу еще несколько прямых поездов — в Польшу, Венгрию и, возможно, Словакию, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт министерства инфраструктуры Украины.

Убивавший чеченцев Сергей Аракчеев вышел по УДО

Источник «Московского комсомольца» в правоохранительных органах заявил, что осужденный за убийство жителей Чечни лейтенант Сергей Аракчеев был освобожден из тюрьмы раньше срока за примерное поведение. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Начата проверка свадебного кортежа "полицейского с Рублевки»

ГУ МВД по Москве инициировало проверку после публикации видео со свадебным кортежем оперуполномоченного УВД по ТИНАО Карахана Балакеримова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.

Павленский покинул Россию

Художник-акционист Петр Павленский, известный поджогом двери ФСБ на Лубянке и прибиванием себя к брусчатке на Красной площади, вместе с семьей покинул Россию из-за обвинений в сексуальном насилии. Он намерен искать убежище во Франции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Громадское».

Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Погиб ведущий "Адской кухни»

Фото: ВКонтакте