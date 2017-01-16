Украина переориентирует поезда с России на Европу

В течение 2017 года «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») запустит в Европу еще несколько прямых поездов – в Польшу, Венгрию и, возможно, Словакию, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сейчас ведомство рассматривает новое направление на Польшу.

«Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что «Поезд номер 1» у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это», - сказал Омелян.

Он также отметил, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию «Укрзализныци».

«Укрзализныця» объединяет шесть региональных железных дорог страны и около 140 других структурных предприятий. Компания распоряжается 21,6 тысячи километров железнодорожных путей.