Украина сменит «угрожающие независимости» названия портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на Украине изменят названия портов, которые угрожают независимости страны, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

"Надеюсь, что руководство "Укрзализныци" , морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причем даже если не хочешь - придется", - сказал министр.

Новые названия получат порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области. Переименование объектов поручено провести до 29 апреля.

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.