Обама считает, что Трампа не стоит недооценивать

Уходящий президент США Барак Обама считает, что его преемника на этом посту Дональда Трампа не стоит недооценивать. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Все должны признать, что не стоит недооценивать этого парня, потому что он станет 45-м президентом Соединенных Штатов", - сказал нынешний хозяин Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он нынешнюю передачу власти "самой странной за всю историю" США, Обама назвал ее "необычной". "Я подозреваю, что избранный президент согласится с этим", - отметил глава государства, который покинет свой пост уже 20 января.

"Мы входим в эпоху, в которой множество людей получает информацию благодаря сообщениям в сети Twitter, слоганам и заголовкам (новостей), которые они видят на экране своих телефонов", - прокомментировал американский лидер использование Трампом популярного сервиса микроблогов. "В этом есть некая сила, но существует также и опасность", - считает президент. По мнению Обамы, для решения проблем следует разбираться в их сути, а не просто читать заголовки.

Он призвал конгрессменов-республиканцев и сторонников Трампа по всей стране не допустить "разрушения норм и традиций" Соединенных Штатов.