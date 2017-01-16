Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистами
Фото: © EPA/JIM LO SCALZO
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан назвал возмутительной попытку избранного президента США Дональда Трампа уподобить действия американского разведывательного сообщества практике руководства нацистской Германии. Об этом Бреннан заявил в эфире телеканала Fox News.
"Я считают возмутительным приравнивать разведывательное сообщество к нацистской Германии. Лично у меня это вызывает чувство глубокой обиды, у Трампа нет оснований обвинять разведслужбы в утечке информации, которая к тому же на тот момент находилась в открытом доступе", - пояснил Бреннан.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США. Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". "Я считаю бесчестным то, что спецслужбы допустили разглашение информации, которая оказалась вымыслом. Я говорю, что так поступали и поступили бы в нацистской Германии", - заявил позднее Трамп на пресс-конференции.
Бреннан подчеркнул, что спецслужбы США пеклись в данном случае не о проверке весьма сомнительных сведений, изложенных в досье, а о том, чтобы поставить о них в известность Трампа. "С точки зрения руководства разведывательного сообщества, в сферу их ответственности входил не анализ циркулировавших сведений, а доведение до сведения избранного президента США факта, что такие сведения циркулируют", - сказал директор ЦРУ.
Позже газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что автором так называемого секретного досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. ("Орбис бизнес интеллидженс"). Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.
Оставить комментарий