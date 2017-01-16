Госсекретарь Испании пришла на переговоры в Эр-Рияде в короткой юбке

Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, которая прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, отказалась соблюдать дресс-код.

На встречи с саудовским руководством она приходила в короткой юбке и с непокрытой головой, сообщает испанское издание Mundo. Вид испанского политика вызвал недовольство ряда саудовских СМИ.

Это далеко не первый случай, когда западные политики-женщины нарушают протокол. Так министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в декабре 2016 года пришла на переговоры в брючном костюме и без платка. "Я, разумеется, уважаю культуру и обычаи стран, в которые езжу, и пытаюсь приспосабливаться. Но что касается одежды, то есть граница: я не покрываю голову платком и я ношу брюки", — заявила глава немецкого военного ведомства

Отказалась соблюдать дресс-код во время визита президента США Барака Обамы в январе 2015 года и первая леди Мишель Обама. На встречу с саудовским королем она пришла с непокрытой головой. Репортеры, освещавшие визит Обамы, обратили внимание на другое нарушение этикета: первая леди США и король пожали друг другу руки, притом что ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонним женщинам.