Кандидат в президенты Франции предложил альтернативу НАТО

Европейский военный альянс должен прийти на смену НАТО , поскольку Североатлатический альянс в любом случае распадется, заявил в ходе третьих дебатов социалистов и их сторонников перед праймериз один из кандидатов, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи. Прямую трансляцию вел канал France2.

"Европа должна проявить себя, поскольку с одной стороны — Россия Владимира Путина , с другой — США Дональда Трампа . И поэтому я предлагаю заменить НАТО европейским военным альянсом, поскольку НАТО в любом случае распадется, как заявил Дональд Трамп. Увы, Дональда Трампа надо принимать всерьез", — сказал де Рюжи.

Ранее в интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС , раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".

После интервью Трампа премьер Франции Бернар Казнев , комментируя его заявления, призвал создавать независимую систему европейской обороны, которая "обеспечит Евросоюз, народы и нации, входящие в него, независимостью".

Борьбу за право баллотироваться в президенты Франции от социалистов и их сторонников ведут семь кандидатов: экс-премьер Мануэль Вальс , экс-министр экономики Арно Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон Венсан Пейон , бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания де Рюжи.

Как свидетельствуют данные опроса Elabe, оба раза по итогам двух дебатов социалистов французские телезрители называли наиболее убедительным Монтебура. Вальс и Амон занимали второе и третье места соответственно.