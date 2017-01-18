Протесты в Вашингтоне во время инаугурации Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые американские силы готовы организовать «майдан» в Вашингтоне, чтобы не дать избранному президенту США вступить в должность. Межу тем, американский журналист Джеймс О'Киф заявил о наличии у него доказательств готовящихся в день инаугурации Трампа провокаций.

«Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершились убедительной победой Трампа. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне «майдан» организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — заявил Путин во время пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном в Москве.

Так глава государства прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о якобы наличии у России «компромата» на избранного президента США.

«Когда Трамп приезжал несколько лет назад, он даже не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях. Наконец, проституция — это серьёзное безобразное социальное явление. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США», — добавил российский лидер.

Сорвать инаугурацию

Американский журналист Джеймс О'Киф, возглавляющий организацию Project Veritas, опубликовал в своём Twitter видеозапись, сделанную скрытой камерой.

На ней члены так называемой антифашистской коалиции DisruptJ20 обсуждают планы по срыву большого бала в честь инаугурации Трампа.

При этом план по срыву мероприятия подразумевает использование «бомб» на основе масляной кислоты, из-за запаха которых помещение в центре Вашингтона будет эвакуировано. «Если у нас будут пол-литра масляной кислоты, мне всё равно, насколько здание большое — оно закроется», — говорит один из активистов.

По словам О'Кифа, через пару дней после этой встречи их «тайный агент» получил письмо, в котором члены движения сообщили ему об удачной рекогносцировке на месте планируемой операции. В сообщении говорилось, что они уверены в том, что им удастся «добиться поставленной цели без негативных последствий для нашей стороны и какого-либо побочного ущерба».

При этом, как отмечает О'Киф, такие действия можно квалифицировать, как нарушение антитеррористических законов США. В связи с этим он уже обратился в правоохранительные органы , чтобы рассказать о планах DisruptJ20.

Продолжение следует

Однако спустя несколько часов, Джеймс О'Киф выпустил ещё одно видео, в котором прокомментировал реакцию DisruptJ20, усомнившись в том, что активисты знали о слежке.

Джеймс О'Киф также пообещал выпустить в скором времени вторую часть расследования.

Плакаты на улицах Вашингтона, призывающие к протестам против инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США

Тем временем, сразу несколько движений, помимо DisruptJ20, уже заявили об организации в США многотысячных протестов в день инаугурации Трампа.

Так, 20 и 21 января провести демонстарции планируют движения #OccupyInauguration (#ОккупируйИнаугурацию), Not My President («Не мой президент») и другие. Большая часть из них, как ожидается, пройдёт в столице США — Вашингтоне. Однако проведение митингов также намечено в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Портленде.