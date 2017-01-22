Инаугурация Трампа оказалась популярнее второй присяги Обамы

Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа , которая состоялась 20 января, посмотрели около 31 миллиона американцев. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.

Церемония инаугурации Трампа стала пятой по числу зрителей среди инаугураций американских президентов, начиная с 1969 года. Первое место в телерейтинге занимает церемония присяги 40-го главы государства Рональда Рейгана в 1981 году, ее посмотрели почти 42 миллиона человек. На втором месте находится первая инаугурация Обамы в 2009 году (около 38 миллионов телезрителей), на третьем —присяга 39-го президента США Джимми Картера в 1977 году (более 34 миллионов человек). Далее следует церемония инаугурации 37-го американского лидера Ричарда Никсона в 1973 году – за ней наблюдали почти 33 миллиона человек.

При этом вторую инаугурационную речь экс-президента США Барака Обамы в 2013 году посмотрели примерно на десять миллионов зрителей меньше, чем присягу Трампа. Так, в 2013 году за инаугурацией Обамы следили около 20 с половиной миллионов зрителей.