CNN по итогам опроса заявил об антирекорде Трампа на посту президента

Опрос, проведенный CNN и исследовательской службой ORC, свидетельствует, что деятельность Дональда Трампа не одобряют 53% американцев – за всю историю исследований это самые низкие показатели среди президентов США в периоды, когда они только вступали в должность, сообщает телеканал.

О поддержке принятых Трампом мер заявили 44% опрошенных, передает ТАСС. По данным CNN, в основном критику вызвало ужесточение иммиграционной политики: 53% осудили запрет на въезд в США граждан некоторых мусульманских стран, а 60% - идею построить стену на границе с Мексикой.

Как заявил телеканал, 56% американцев считают, что Трамп не справляется с иммиграционными проблемами, 53% - с внешней политикой. При этом большинство опрошенных (49%) считают, что Трамп справляется с задачами в экономике (не согласны с этим 43%).

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженных отношениях Трампа с CNN. Результаты опроса, проведенного Ipsos и Reuters и опубликованные на этой неделе, показали, что иммиграционный указ Трампа поддержали около 49% американцев, против высказался 41%.

Также по итогам двух недель президентства Трампа за его импичмент выступают 40% американцев, против этой процедуры высказались 48% граждан, еще 12% воздержались - это следует из опроса компании Public Policy Polling. Мнения, что президент США Дональд Трамп «слишком быстро» принялся за решение стоящих перед страной проблем, придерживаются 47% американцев, сообщает Gallup.