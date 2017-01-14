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Байкеры пообещали встать в "стену из мяса" для сохранения порядка на инаугурации Трампа
Руководитель движения байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что его сообщество готово создать живую стену для сохранения порядка на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.
Он уточнил, что тысячи мотоциклистов собираются приехать на мероприятие, которое запланировано на 20 января в Вашингтоне.
"Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса", — сказал он.
Телеведущие попросили пояснить, что именно Кокс имеет ввиду, говоря о "стене из мяса".
"Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции", — пообещал Кокс.
По его словам, в Bikers For Trump состоят сотни тысяч человек из разных штатов, включая Техас, Аризону, Флориду, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк.
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