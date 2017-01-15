В Брюсселе провели задержания в ходе антитеррористического рейда
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Газета.Ru

В Брюсселе провели задержания в ходе антитеррористического рейда

В Бельгии прошли задержания в ходе антитеррористического рейда
Фото:
Бельгийская полиция провела антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Моленбек, есть задержанные. об этом сообщает RTL Info.
"В районах Моленбека проводятся несколько обысков под управлением брюссельской прокуратуры", — уточняется в сообщении.
На кадрах телекомпании видны несколько автомобилей полиции, которые перекрыли одну из улиц в Моленбеке.
По данным RTL Info, в ходе рейда были задержаны несколько человек. Другие подробности операции не уточняются.
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