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Cпецслужбы ФРГ заподозрили РФ в намеренном подрыве единства США и ЕС
Фото: Globallookpress
Службам внутренней и внешней разведки ФРГ было поручено расследовать влияние России на происходящее Европе. Соответствующий доклад был представлен немецкому правительству. Документ был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции. В нем, в частности, упоминается кибератака на немецкий бундестаг весной 2015 года, которую приписывают российским хакерам, и так называемое «дело Лизы», 13-летней девочки из русской семьи, которую, по утверждению ее родственников, похитили и изнасиловали мигранты в январе 2016 года, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на еженедельник Spiegel.
По данным издания, авторы доклада делают вывод, что Москва уже на протяжении многих лет оказывает влияние на страны ЕС, «целенаправленно, пытаясь обострить существующие на Западе общественные конфликты» и, пытаясь «поставить под вопрос тесные связи с США».
Издание пишет, что в правительстве Германии идет дискуссия о том, стоит ли ознакомить с содержанием доклада широкую общественность.
Это уже не первые подобные выводы о роли России в происходящем в ЕС. В конце прошлого года президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, в частности, финансируя антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС. Он также отмечал, что Москва, поддерживая ультранационалистические партии и движения, пытается ослабить ЕС изнутри.
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