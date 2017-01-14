Cпецслужбы ФРГ заподозрили РФ в намеренном подрыве единства США и ЕС

Службам внутренней и внешней разведки ФРГ было поручено расследовать влияние России на происходящее Европе. Соответствующий доклад был представлен немецкому правительству. Документ был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции. В нем, в частности, упоминается кибератака на немецкий бундестаг весной 2015 года, которую приписывают российским хакерам, и так называемое «дело Лизы», 13-летней девочки из русской семьи, которую, по утверждению ее родственников, похитили и изнасиловали мигранты в январе 2016 года, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на еженедельник Spiegel

По данным издания, авторы доклада делают вывод, что Москва уже на протяжении многих лет оказывает влияние на страны ЕС , «целенаправленно, пытаясь обострить существующие на Западе общественные конфликты» и, пытаясь «поставить под вопрос тесные связи с США».

Издание пишет, что в правительстве Германии идет дискуссия о том, стоит ли ознакомить с содержанием доклада широкую общественность.

Это уже не первые подобные выводы о роли России в происходящем в ЕС. В конце прошлого года президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, в частности, финансируя антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС. Он также отмечал, что Москва, поддерживая ультранационалистические партии и движения, пытается ослабить ЕС изнутри.