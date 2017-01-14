Главе чилийской корпорации доставили посылку с «сюрпризом»
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Главе чилийской корпорации доставили посылку с «сюрпризом»

Главе чилийской корпорации доставили посылку с «сюрпризом»
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В посылке, которую в пятницу получил глава национальной медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче, оказалась бомба.
Посылка не смогла никому навредить Как сообщают СМИ, пакет взорвался. К счастью, серьезных ранений в результате этого инцидента никто не получил. Информацией об этом поделилась пресс-служба вышеназванной корпорации.
Аргентинский телеканал 24 Oras сначала передавал сообщение о ранении, которое получила супруга Ландерретче. Позже это не подтвердилось. Пресс-служба корпорации на странице в социальной сети Twitter отметила, что жена Оскара Ландерретче Патрисия Медрано в момент взрыва находилась в другом месте.
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