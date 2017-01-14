Датская журналистка: в Европе популярна идеология тирании толерантности

Датская журналистка Ибен Транхольм назвала идеологию открытых границ в Европе тиранией толерантности.

Об этом она заявила в интервью RT.

«Действия наших политиков основаны на идеологии и нотариальности. Я называю эту идеологию тиранией толерантности. Это означает, что если ваши границы не открыты, вас будут считать расистом или тем, кто продвигает ненависть. Они так ослеплены этой идеологией, что не видят реальности. И множество людей здесь, в Европе, начинают понимать, что происходит. Но наши политики считают, что идеология открытых границ соответствует ценностям Евросоюза », — заявила Транхольм.

Она также отметила, что в ближайшее время изменений по вопросам открытости границ ожидать не стоит.