Поезд «Белград—косово» не пропустили через границу

Сербский поезд дальнего следования, отправившийся по маршруту «Белград—Косово», не был пропущен через границу, передает «РИА Новости». «Въезд в Косово поезда, который имеет националистические наклейки, противоречащие конституции и законам Косово, неприемлем»,— цитирует агентство объяснение инцидента, данное президентом самопровозглашенной республики Хашима Тачи.

Кроме того, по словам руководителя региона, в составе находятся сербские чиновники, у которых нет разрешения на въезд в республику. «Этот поезд является провокацией, и косовские власти должны принять необходимые законные меры, чтобы воспрепятствовать его движению»,— указал господин Тачи.

Магистральное пассажирское железнодорожное сообщение между Сербией и Косово было прервано в 1999 году. Пригородные поезда возобновили маршруты несколько лет назад. Направленный обратно в Белград состав был окрашен в цвета сербского флага, на его обшивку была нанесена надпись «Косово — это Сербия» на 21 языке, включая официальный в самопровозглашенной республике албанский.