Обама продлил санкции против террористов на Ближнем Востоке

Президент США Барак Обама оставил в силе санкционный режим, действующий в отношении террористов, которые подрывают процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Подписанные главой государства соответствующие документы в пятницу распространила пресс-служба Белого дома

"Я принял решение о необходимости продления экстренного (санкционного) режима в отношении зарубежных террористов, которые угрожают подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке", - говорится, в частности, в письме Обамы лидерам Сената и Палаты представителей США. В нем он уточняет, что это подразумевает "сохранение в силе санкций".