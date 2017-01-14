Deutsche Bank запретил своим сотрудникам пользоваться WhatsApp и другими мессенджерами

Германский Deutsche Bank запретил использование мессенджеров наподобие WhatsApp на корпоративных телефонах компании для соблюдения стандартов соответствия. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на объявление, распространенное среди сотрудников компании.

"Мы полностью осознаем, что такие меры изменят вашу ежедневную работу. Мы сожалеем о тех неудобствах, что принесет запрет. Однако этот шаг необходим для гарантии того, что Deutsche Bank продолжает соответствовать нормативным и правовым требованиям", - цитирует объявление агентство.