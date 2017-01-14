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Deutsche Bank запретил своим сотрудникам пользоваться WhatsApp и другими мессенджерами
Фото: © AP Photo/Andre Penner
Германский Deutsche Bank запретил использование мессенджеров наподобие WhatsApp на корпоративных телефонах компании для соблюдения стандартов соответствия. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на объявление, распространенное среди сотрудников компании.
"Мы полностью осознаем, что такие меры изменят вашу ежедневную работу. Мы сожалеем о тех неудобствах, что принесет запрет. Однако этот шаг необходим для гарантии того, что Deutsche Bank продолжает соответствовать нормативным и правовым требованиям", - цитирует объявление агентство.
По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, данный шаг был принят из-за того, что текстовые сообщения, в отличие от электронной почты, нельзя хранить на серверах компании. Запрет коснется таких приложений как WhatsApp, Google Talk и iMessage.
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