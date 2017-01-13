Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма

Ракетные стрельбы в Херсонской области, граничащей с Крымом, провели силы противовоздушной обороны Украины. С таким заявлением выступили в оборонном ведомстве Украины. Заявление представителя ведомства передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», - заявили в пресс-службе минобороны Украины.

Также в сообщении говорится, что учения проходили как днем, так и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей». Как говорится в публикации, во время учение военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) отработали «аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций» и «скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО».

Подобные учение прошли 1 декабря 2016 года. Изначально ВСУ планировали провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России, однако позже киевские власти изменили траекторию стрельб.