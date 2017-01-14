Умер бывший зять Елизаветы II лорд Сноудон

Энтони Армстронг-Джонс, первый лорд Сноудон (Antony Charles Robert Armstrong-Jones, 1st Earl of Snowdon), бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы Великобритании Елизаветы II , умер на 87-м году жизни. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Лорд мирно скончался у себя дома в Кенсингтоне. О дате и месте похорон ничего не говорится.

Лорд Сноудон был известным фотографом, он сделал множество снимков королевы и членов ее семьи, в том числе принцессы Дианы и принца Чарльза , а также самой Елизаветы II.

В 2002 года он три недели путешествовал по России, а год спустя результаты его поездки были запечатлены в 170-страничном альбоме «Сноудон о России», включавшем в себя снимки жителей шестнадцати российских городов. Объектами съемки стали как известные творческие деятели, так и простые граждане.

Его работы печатались в самих известных журналах мира, лорд Сноуден удостаивался наград Королевского фотографического общества.

Энтони Армстронг-Джонс был дважды женат. Младшая сестра королевы принцесса Маргарет (ныне также покойная) была его первой супругой, брак был заключен в 1960 году и сопровождался многочисленными публичными скандалами, связанным в том числе с алкоголем и наркотиками. В 1978 году пара развелась. От этого союза остались двое детей — виконт Дэвид Линли и леди Сара Шатто

В декабре 1978 года лорд Сноудон вновь женился на Люси Мэри Линдсей-Хогг. Этот брак также распался после того, как в 2000 году стало известно, что в возрасте 67 лет у Армстронг-Джонса родился сын от другой женщины.

30 декабря 2016 года фейковый Twitter-аккаунт «Би-би-си» сообщил о смерти Елизаветы II. Аккаунт @BBCNewsUKI, в отличие от настоящего Twitter новостной службы, не верифицирован. Несмотря на это, запись о смерти 90-летней королевы быстро набрала более 200 ретвитов.