Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Cкончался зять королевы Елизаветы II
Фото: by Roger George Clark
В возрасте 86 лет умер известный британский фотограф и экс-супруг принцессы Маргарет лорд Сноудон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail.
Как говорится в публикации, Сноудон ушел из жизни в своем доме.
Новость о кончине лорда подтвердил Букингемский дворец. В сообщении отмечается, что «королева была проинформирована» об этом известии.
Энтони Армстронг-Джонс, известный как лорд Сноудон, получил широкую известность в 1950-х годах. В качестве портретиста он получил возможность сопровождать королеву Елизавету II и ее супруга герцога Эдинбургского Филипа в их поездке в Канаду в 1957 году. На протяжении своей профессиональной карьеры фотограф сотрудничал с журналами Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph magazine. Бывшая супруга лорда принцесса Маргарет была младшей сестрой королевы Елизавете II. Принцесса Маргарет и лорд Сноудон состояли в браке почти 18 лет – с 1960 года по 1978 год.
Оставить комментарий