Cкончался зять королевы Елизаветы II

В возрасте 86 лет умер известный британский фотограф и экс-супруг принцессы Маргарет лорд Сноудон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail

Как говорится в публикации, Сноудон ушел из жизни в своем доме.

Новость о кончине лорда подтвердил Букингемский дворец. В сообщении отмечается, что «королева была проинформирована» об этом известии.