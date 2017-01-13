В КНР предрекли войну с США из-за островов в Южно-Китайском море

Китай может начать войну против США в случае, если американские войска попытаются установить контроль над островами в Южно-Китайском море. Такое предположение содержится в националистической китайской газете Global Times. Поводом для подобного высказывания стали заявления назначенного избранным президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Global Times

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий», — говорится в статье.

Таблоид Global Times входит в холдинг официального печатного органа Коммунистической партии Китая «Женьминь жибао». Журналисты предположили, что своим заявлением Тиллерсон просто пытался «набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение». 12 июня 2016 года Международный суд в Гааге постановил, что КНР не имеет «исторического права» на острова в Южно-китайском море и нарушает права Филиппин на эти территории. Власти Китая, в свою очередь, заявили, что «не примут разрешение территориальных споров третьими сторонами». Также в Пекине дали понять, что китайская армия будет защищать национальный суверенитет и морские права и интересы страны. Спор вокруг островов ведется с 2013 года, когда власти Филиппин подали иск в Международный суд с просьбой признать недействительной линию «девяти пунктиров», которая, по мнению пекинских властей, основана на «исторических правах» Китая. Власти КНР отказались участвовать в судебном процесса, так как, по их мнению, у суда нет прав рассматривать территориальные споры.