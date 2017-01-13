Вице-президент США Джо Байден перенёс визит на Украину

Официальный визит на Украину перенес американский вице-президент Джо Байден. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Украинские новости»

«Визит Байдена в Киев перенесён на понедельник», — заявил источник издания.

Как сообщалось ранее, в ходе визита Джо Байден встретится с президентом Украины Петром Порошенко и главой украинского правительства Владимиром Гройсманом. Отмечается, что это станет последним официальным визитом Байдена перед отставкой. Изначально посещение Киева было запланировано с 15 по18 января. 20 января у администрации президента США Барака Обамы истекают полномочия, в должность главы государства вступит представитель Республиканской партии Дональд Трамп.