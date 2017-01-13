Активисты пригрозили сорвать инаугурацию Трампа

Тысячи американских активистов пообещали заблокировать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа , которая состоится 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие заявили, что попытаются перекрыть подходы к 12 контрольно-пропускным пунктам, через которые будет осуществляться доступ к зданию Конгресса США . Именно возле него Трамп будет принимать присягу. Кроме того, активисты хотят помешать проведению парада, который должен пройти по Пенсильвания-авеню.

Организатором протестных выступлений стала группа активистов DisruptJ20. «Мы хотим поднять бунт в этом городе и по всей стране», — заявил ее лидер Дэвид Терстон. «Мы против мирного перехода власти, мы должны остановить это», — обозначил свою позицию другой активист Легба Каррефур.

Как уточняет агентство, всего власти выдали 27 разрешений на проведение различных акций и манифестаций. Это в четыре раза больше, чем в среднем во время предыдущих подобных церемоний.