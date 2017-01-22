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Встреча Трампа и президента Мексики состоится 31 января
Определена дата встречи президента США Дональда Трампа с мексиканским лидером Энрике Пеньей Ньето. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Встреча состоится 31 января. Главы государств обсудят вопросы торговли, миграции и безопасности», — приводит агентство слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
21 января Трамп провёл телефонный разговор с Ньето.
Ранее сообщалось, что 27 января Трамп примет в Белом доме премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
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