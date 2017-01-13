Сестры Буш написали письмо дочерям Барака Обамы

Барбара Буш и Дженна Буш-Хэгер написали письмо дочерям действующего президента США Барака Обамы — Малии и Саше. Об этом сообщает Time.

«Теперь вам предстоит присоединиться к клубу детей бывших президентов — позиция, к которой вы не стремились. Вы пережили невероятное давление Белого дома. Вам приходилось слушать резкую критику в адрес ваших родителей от людей, которые никогда даже не встречались с ними», — говорится в письме дочерей Джорджа Буша-младшего

Они призвали не забывать людей, работающих в Белом доме, в частности флориста Нэнси и агентов Секретной службы США.

«Мы остаёмся на связи с Секретной службой. Её сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что для вас не всё было легко, вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но именно они рисковали своими жизнями ради вас», — подчеркнули дочери Буша.