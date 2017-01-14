США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"
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ТАСС

США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Военные США заявляют об уничтожении главаря «Аль-Каиды» в Йемене
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США в результате нанесенного в Йемене авиаудара 8 января уничтожили одного из главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абда аль-Гани Аль-Расаса.
Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Питера Кука.
В четверг Центральное командование ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит в первую очередь Ближний Восток, сообщило о том, что Соединенные Штаты нанесли в Йемене новые удары с воздуха по живой силе АКАП. Операции были проведены 28 декабря и 8 января в провинции Эль-Бейда.
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