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СМИ: Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях обстрела аэропорта в Дамаске
Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях атаки на военный аэропорт Эль-Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, около полуночи из района возле Тивериадского озера в Израиле было выпущено несколько ракет.
Сирийские военные в своём заявлении, предупредили Тель-Авив, что отомстят за это «вопиющее» нападение.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске.
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