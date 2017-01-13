СМИ: Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях обстрела аэропорта в Дамаске
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях обстрела аэропорта в Дамаске

Сирийская армия отомстит Израилю за обстрел Дамаска
Фото:
Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях атаки на военный аэропорт Эль-Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, около полуночи из района возле Тивериадского озера в Израиле было выпущено несколько ракет.
Сирийские военные в своём заявлении, предупредили Тель-Авив, что отомстят за это «вопиющее» нападение.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске.
Еще 34 источника
В мире Израиль Сирия
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости