СМИ: Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях обстрела аэропорта в Дамаске

Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях атаки на военный аэропорт Эль-Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, около полуночи из района возле Тивериадского озера в Израиле было выпущено несколько ракет.

Сирийские военные в своём заявлении, предупредили Тель-Авив, что отомстят за это «вопиющее» нападение.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске.