WikiLeaks назвал условие согласия Ассанжа на экстрадицию в США

WikiLeaks назвал условие, при котором главный редактор сайта Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США.

«Если Обама проявит милосердие к Мэннинг , Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного минюстом », — написано в Twitter-аккаунте сайта.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Обама включил информатора WikiLeaks Мэннинг в список на смягчение наказания.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси. В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности. Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — после того, как он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США.