СМИ: Израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске

ВВС Израиля нанесли авиаудары по военному аэропорту Эль-Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Как отмечает портал, в ходе бомбардировки был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов.

По данным Reuters, к месту инцидента прибыли машины скорой помощи.

Ранее террорист-смертник взорвал себя в районе Кафрсус в Дамаске. В результате взрыва погибли не менее шести человек.