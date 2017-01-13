СМИ: Израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске
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СМИ: Израильские ВВС нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске

ВВС Израиля нанесли авиаудар по военному аэропорту в Дамаске
Фото:
ВВС Израиля нанесли авиаудары по военному аэропорту Эль-Мезза в западной части Дамаска. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Как отмечает портал, в ходе бомбардировки был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов.
По данным Reuters, к месту инцидента прибыли машины скорой помощи.
Ранее террорист-смертник взорвал себя в районе Кафрсус в Дамаске. В результате взрыва погибли не менее шести человек.
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