СМИ: Ликвидированных в Чечне боевиков нашли через их переписку в WhatsApp

Выйти на след нейтрализованных в среду в Чечне боевиков удалось в том числе благодаря вскрытию их переписки в мессенджере WhatsApp, где у боевиков была своя группа, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В среду глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что четыре боевика были ликвидированы в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в Чечне. В результате боя от полученных огнестрельных ранений скончались два военнослужащих Росгвардии.

"О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но и из их переписки в WhatsApp, в котором у экстремистов была своя группа. Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными", — пишет издание.

По дынным газеты, "останавливая для проверок молодых людей, полицейские досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание чатов в гаджетах".