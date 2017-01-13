Итоги правления Обамы «катастрофичны» - Die Welt

Внешняя политика уходящего президента США Барака Обамы является катастрофой. Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Автор материала, выдержки из которого приводит ИноTV, подчеркивает, что

Обама молчал, когда в 2009 году иранцы восстали против своего режима и были безжалостно расстреляны. При этом американский лидер радушно приветствовал свержение Мубарака в Египте, отмечает журналист Ханнес Штайн.

Кроме того, при президентстве Обамы в Сирии обострился вооруженный конфликт.

Также Штайт напоминает, как американский лидер своей политикой «поставил Израиль в угол, словно непослушного ребенка», и терпел, что «самые жестокие боевики на Ближнем Востоке объединились против евреев».

Однако журналист указывает и на положительные черты Обамы. Так, он стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим США, а также обладает стилем и совершенно лишен авторитаризма.

Также автор статьи обращает внимание на «отменное чувство юмора» Обамы.

«Этот человек всегда способен посмеяться над самим собой», - говорится в материале.