Трое украинских морпехов погибли в ДНР

Три военнослужащих украинской армии погибли, подорвавшись в 500 метрах от рубежа обороны ополченцев на минном поле. Инцидент произошел в районе села Октябрь к югу от Донецка. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей

«Тела погибших военнослужащих будут в ближайшее время переданы украинской стороне для последующего их захоронения родственниками», — сообщил Басурин.

Как говорится в публикации, двое военных подорвались на осколочной заградительной мине ОЗМ-72, третий военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб от полученных травм. Басурин отметил, что раненый боец успел сообщить по рации о случившемся своему командованию, однако украинские силовики не стали предпринимать никаких действий для поиска тел погибших бойцов.

На месте гибели, отметил представитель ведомства ДНР, были найдены две радиостанции, два пулемета РПК-74, один автомат АК-47. Кроме того, были найдены пластиковые жгуты для связывания рук, что говорит о возможном задании пленить одного из бойцов ополчения.

По словам Эдуарда Басурина, все трое входили в мобильную разведгрупп, которая должна был подойти к позициям ополченцев.

О пропаже троих военнослужащих ВСУ руководители штаба так называемой антитеррористической операции (АТО) заявили 9 января.

Конфликт между украинскими властями и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начался весной 2014 года, когда жители некоторых регионов Донецкой и Луганской областей отказались признать государственный переворот в Киеве. Для подавления народных выступлений была организована АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в ходе конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.