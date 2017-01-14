Крым получил от продажи объектов имущества Коломойского 1,5 млрд руб. в 2016 году

Республика Крым продала в прошлом году шесть объектов, ранее принадлежащих украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому , на общую сумму в 1,5 млрд руб. Об этом в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым заявила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина , сообщает «Крым-информ».

«Относительно продажи имущества Коломойского в 2016 году: было реализовано шесть объектов имущества на общую сумму 1,5 млрд руб. Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков и уже переданы людям», – сказала она.

Министр добавила, что в 2017 году планируется получить от продажи бывшего имущества Коломойского ещё 2 млрд руб.

Аксенов, в свою очередь, распорядился максимально усилить работу по продаже имущества Коломойского и возвращению средств вкладчикам бывших украинских банков в Крыму.

После вхождения Крыма в состав России имущество Приватбанка в Крыму было национализировано. Вкладчики Приватбанка получают средства сверх гарантированных государством за счет продажи имущества кредитной организации и самого Коломойского.