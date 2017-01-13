Главы Пентагона и ЦРУ представили антироссийские программы

На слушаниях в сенате кандидат на должность директора ЦРУ Майкл Помпео обвинил Россию в том, что она не делает ничего для уничтожения ИГ *. И вслед за претендентом на пост госсекретаря Тиллерсоном, чьё выступление состоялось днём раньше, повторил, что Россия «представляет угрозу интересам США». В том же духе выступил и кандидат на пост гражданского министра обороны Джеймс Мэттис : он обвинил Россию в раскалывании Североатлантического альянса и признал Москву главным геополитическим соперником Штатов. Эти однотипные высказывания кандидатов в команду 45-го президента США удивительным образом противоречат предвыборным заявлениям самого Трампа и созвучны риторике уходящей администрации Обамы . RT попытался разобраться в том, что стоит за антироссийскими выпадами будущих соратников нового главы Белого дома.

Набор штампов

«Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав её, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить ИГ», —заявил конгрессмен из штата Канзас Майкл Помпео, выступая в сенатском комитете по разведке.

Эштону Картеру. Угроза для Европы и США, «нулевой» вклад в борьбу с «Исламским государством»* — этот набор штампов кандидаты в команду Трампа используют с завидным постоянством, выступая на слушаниях в сенате. Тот же перечень обвинений в адрес России есть и в арсенале представителей уходящей администрации Обамы. Одно из последних подобных заявлений принадлежит главе Пентагона

«Они (Россия. — RT) не сделали ничего против ИГ, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, но они не сделали ничего из этого», — заявил Картер в интервью NBC. По его мнению, присутствие ВКС России в Сирии только усиливает гражданскую войну.

Наперекор Трампу

Отставной генерал корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис в ходе слушаний продолжил антироссийскую линию Рекса Тиллерсона и Майка Помпео. Вопреки громким заявлениям Дональда Трампа о сближении с Россией, он обозначил Москву как главного геополитического соперника Соединённых Штатов.

Так, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма , поддерживает ли Мэттис дополнительные санкции против России, генерал ответил, что посоветуется по этому вопросу с новым кабинетом по нацбезопасности.

«Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала», — заявил Мэттис.

Напомним, что сенатор Грэм и председатель комитета Джон Маккейн заявили, что подготовили новый законопроект, который ещё больше ужесточит санкции против России. Мэттис отметил, что с текстом документа он пока не знаком.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях России и НАТО, Мэттис заявил, что Владимир Путин пытается расколоть альянс, который генерал назвал самым эффективным за всю современную историю.

«Самое главное сегодня — признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс», — сказал Мэттис.

Джеймс Мэттис заявил также, что, несмотря на поддержку Трампа в его стремлении нормализовать отношения с Москвой, его ожидания на этот счёт весьма скромные.

«Я, конечно, согласен с избранным президентом, который заявил, что хочет общения с Россией. Например, даже в худшие годы холодной войны мы общались с Советским Союзом. Но у меня очень скромные ожидания относительно областей сотрудничества с господином Путиным», — заключил Мэттис.

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Выполнять установку

У кандидатов в команду Трампа есть свои мотивы «не любить» Россию, отличные от мотивов представителей официального Вашингтона. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, их слова на слушаниях — это своего рода политический манёвр. До голосования в сенате они будут говорить то, что от них хотят услышать, чтобы успешно пройти процедуру утверждения. Такова установка Трампа.

Новый президент США хотел бы с 20-го числа, не откладывая, начать работать, и для этого ему надо иметь утверждённую сенатом команду. При нынешнем раскладе сил в верхней палате — 52 республиканца и 48 демократов — потеря даже 1-2 голосов сенаторов-республиканцев опасна для администрации Трампа. Поэтому по российскому вопросу кандидатам надо высказываться в общепринятом ключе, чтобы не раздражать сенаторов.

«У меня создаётся впечатление, что Трамп дал указание на этом вопросе не зацикливаться, чтобы не создавать проблемы процессу утверждения, — отметил в интервью RT Васильев. — И на соответствующие вопросы отвечать в рамках господствующей традиции».

По мнению руководителя Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады Сергея Самуйлова, подобные антироссийские заявления кандидатов направлены на усыпление бдительности сторонников эскалации в отношениях с нашей страной, вроде председателя комитета по обороне Маккейна.

«Видимо, Трамп их проинструктировал: ребята, надо поддакивать ястребиным, антироссийским настроениям, чтобы вас утвердили, а дальше мы будем действовать, как надо», — отметил в беседе с RT Самуйлов.

Не своё мнение

Заявления Помпео, Тиллерсона, Мэттиса надо рассматривать в контексте предстоящего утверждения их кандидатур в сенате. По словам Самуйлова, не стоит делать скоропалительные выводы из заявлений кандидатов Трампа до их назначения на пост и принимать за чистую монету всё, что они говорят на слушаниях. Многие члены команды Трампа не разделяют эти антироссийские клише и «ястребиные» русофобские стереотипы, но вынуждены сейчас поддакивать сенаторам.

Майк Помпео

Reuters

«Хотя Мэттис жёстко настроен в отношении России и, возможно, выражал собственное мнение. А вот Тиллерсон явно прогибается перед антироссийски настроенными сенаторами», — подытожил эксперт.

Надо отметить, что и Помпео никогда не отличался симпатией к администрации Обамы и не приветствовал её политику. В своё время он выпустил доклад по событиям в Бенгази, заявив, что Хиллари Клинтон намеренно ввела в заблуждение граждан США относительно причин и хронологии событий, чтобы не навредить избирательной кампании Барака Обамы

Прагматичный подход

Давая установку своим протеже на антироссийскую риторику, Трамп действует сугубо прагматически, как бизнесмен. Сейчас ему нужно поскорее без проблем утвердить свою команду. И его не волнует, что слова его назначенцев в дальнейшем будут расходиться с делами.

«Трамп не профессиональный политик, он бизнесмен, экономист, а люди с таким образованием не придают внимания словам, которые считают пустопорожними, — подчеркнул Васильев. — Видимо, Трамп считает, что эти заявления ни к чему не обяжут кандидатов. Роль этих заявлений сугубо инструментальная. Главное — получить одобрение сената и быть назначенным».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.