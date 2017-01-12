Обзор зарубежных СМИ: Что делают российские корабли у берегов Японии

Глава МИД Австрии выступил за смягчение антироссийских санкций

Санкции против России следует постепенно смягчить раньше полной реализации Минских соглашений, если на востоке Украины удастся прекратить боевые действия. Об этом в интервью Kurier заявил министр иностранных дел Себастьян Курц

По его мнению, Европе нужно сменить тактику: вместо наказаний нужны стимулы. Действующий политический курс показал свою неэффективность, добавил чиновник. Курц также отметил, что собирается представить свою программу для ОБСЕ на 2017 год.

Украинцы потеряли энтузиазм в отношении ЕС

Украина чувствует, что его энтузиазм в отношении ЕС является неразделенным, пишет Politico . Большинство украинцев до сих пор рассчитывают ездить в Европу без виз, однако их разочарованность в Евросоюзе усиливается.

Издание пишет: украинцы не довольны тем, что Евросоюз не выполнил некоторые свои обещания. При этом простые граждане винят в этом не только чиновников ЕС, но и собственное правительство.

США может пострадать от ядерной гонки вооружений

Избранный президент США Дональда Трампа заявил в конце декабря, что Америка «должна значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не одумается в отношении ядерных зарядов». Позже он заявил, что если в мире развяжется новая гонка вооружений, то США смогут выиграть ее. Как пишет China Daily , Трамп совершает большую ошибку.

Отмечается, что уже в ближайшем будущем надежность ядерного оружия США может уменьшиться в сравнении с ядерным потенциалом других государств – таких как Россия и Китай. Угрозу американской национальной безопасности может нести даже Северная Корея, считает автор статьи.

Морозы могут оставить Украину и Европу без газа

Из-за нынешних морозов Украине может не хватить газа нынешней зимой, пишет Die Tageszeitung . В связи с этим может повториться ситуация 2009 года, когда газа не хватало другим европейским государствам.

Отмечается, что Украина удвоила потребление газа на прошлой неделе. Если морозы окажутся затяжными, то Украина продолжит чрезмерное использование газа. В данном случае транспортировка газа через украинский газопровод будет прекращена, о чем глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил еще в декабре.

Российские корабли активизировались в морях вокруг Японии

Российские военные корабли все более активно ведут себя в морях вокруг Японии, пишет The Japan News . По данным Министерства обороны, число подтвержденных случаев, когда российские военные суда проплывают вблизи Японии, возросло с 2006 года.

Предположительно, Россия таким образом стремится сохранить свое влияние в Дальневосточном регионе. Уточняется, что чаще всего случаи прохода российских военных кораблей были зафиксированы в районе острова Хоккайдо.