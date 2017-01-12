«Талибан» опубликовал видео с похищенным американским профессором

Террористическая группировка «Талибан» (запрещена в РФ) опубликовала видео с американским профессором Кевином Кингом и его австралийскими коллегой Тимоти Виксом, которые были похищены в августе 2016 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Guardian

В ходе 13-минутной записи 60-летний Кинг и 48-летний Викс просят новоизбранного президента США Дональда Трампа помочь в их освобождении. Оба преподавателя работали в Американском университете в Кабуле.

Террористы готовы отпустить преподавателей в обмен на освобождение своих сторонников из тюрьмы в Баграме. В противном случае они пригрозили убить пленников.

Видео с Кингом стало единственным подтверждением того, что он все еще жив. Видеозапись датирована первым января 2017 года. Проведенная в сентябре операция по спасению преподавателей была неудачной. Тогда американские солдаты прибыли на место, где, как предполагалось, держат Кинга и Викса, уничтожили нескольких боевиков, однако заложников там не оказалось.