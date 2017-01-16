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Обзор зарубежных СМИ: пополнение в НАТО, что требуют от России для снятия санкций
Трамп назвал условия снятия санкций с России
США могут снять санкции с России, если между двумя странами будет заключено соглашение о ядерном разоружении. Об этом заявил в интервью британской газете Times Дональд Трамп.
По его мнению, ядерного оружия должно быть меньше, его нужно существенно сократить. При этом Трамп дал жесткую оценку действиям России в Сирии, сказав, что они привели к «ужасной гуманитарной ситуации».
К Украине на Западе относятся как к проблеме
Часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо решить как можно быстрее, пишет в свое статье для «Зеркала недели» украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. В то же время, продолжает она, часть украинской элиты напугана перспективой европейской и евроатлантической интеграции и стремится вернуть прежний режим, который существовал на Украине десятилетиями.
По ее мнению, Украине нужно в самое ближайшее время войти в НАТО. «Согласно опросу, 62% украинцев уже сегодня готовы прийти на референдум относительно вступления в НАТО, 71% из них на таком референдуме проголосуют за вступление в альянс», – пишет политик.
Черногория в НАТО
Черногория официально стала 29-й страной-членом НАТО. Как пишет Gli Occhi Della Guerra, теперь все страны бывшей Югославии, имеющие выход к Средиземному морю, являются членами НАТО.
Отмечается, что вступление Черногории в НАТО отрежет Россию от европейской части Средиземноморья. Некоторые эксперты считают, что следующими балканскими странами, которые могут войти в НАТО, являются Сербия и Македония, хотя в данный момент эти государства стремятся сблизиться с Россией.
Трампа признали «угрозой правам человека»
Правозащитная организация Human Rights WATCH назвала Дональда Трампа «угрозой правам человека», проанализировав его президентскую кампанию. Как пишет The Daily Beast, правозащитники считают, что предвыборная кампания олигарха – это «яркая иллюстрация политики нетерпимости».
Отмечается, что реформы Трамп в случае их реализации могут нанести вред огромному количеству людей. Они приведут к массовой депортации мигрантов, ограничению прав женщин и свободы СМИ.
Беременную стюардессу уволили за съеденный бутерброд
Стюардесса компании EasyJet Шеннон Глисон лишилась работы после служебного расследования, в ходе которого выяснилось, что девушку угостили бутербродом, не показав ей документа об оплате еды. Об этом пишет The Daily Mail.
Отмечается, что по регламенту компании, стюардесса должна была попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней багетом с беконом. Об инциденте руководству компании доложил один из членов экипажа.
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