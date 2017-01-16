Обзор зарубежных СМИ: пополнение в НАТО, что требуют от России для снятия санкций

Трамп назвал условия снятия санкций с России

США могут снять санкции с России, если между двумя странами будет заключено соглашение о ядерном разоружении. Об этом заявил в интервью британской газете Times Дональд Трамп.

По его мнению, ядерного оружия должно быть меньше, его нужно существенно сократить. При этом Трамп дал жесткую оценку действиям России в Сирии, сказав, что они привели к «ужасной гуманитарной ситуации».

К Украине на Западе относятся как к проблеме

Часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо решить как можно быстрее, пишет в свое статье для «Зеркала недели» украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. В то же время, продолжает она, часть украинской элиты напугана перспективой европейской и евроатлантической интеграции и стремится вернуть прежний режим, который существовал на Украине десятилетиями.

По ее мнению, Украине нужно в самое ближайшее время войти в НАТО . «Согласно опросу, 62% украинцев уже сегодня готовы прийти на референдум относительно вступления в НАТО, 71% из них на таком референдуме проголосуют за вступление в альянс», – пишет политик.

Черногория в НАТО

Черногория официально стала 29-й страной-членом НАТО. Как пишет Gli Occhi Della Guerra , теперь все страны бывшей Югославии, имеющие выход к Средиземному морю, являются членами НАТО.

Отмечается, что вступление Черногории в НАТО отрежет Россию от европейской части Средиземноморья. Некоторые эксперты считают, что следующими балканскими странами, которые могут войти в НАТО, являются Сербия и Македония, хотя в данный момент эти государства стремятся сблизиться с Россией.

Трампа признали «угрозой правам человека»

Отмечается, что реформы Трамп в случае их реализации могут нанести вред огромному количеству людей. Они приведут к массовой депортации мигрантов, ограничению прав женщин и свободы СМИ.

Беременную стюардессу уволили за съеденный бутерброд

Отмечается, что по регламенту компании, стюардесса должна была попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней багетом с беконом. Об инциденте руководству компании доложил один из членов экипажа.