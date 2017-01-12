China Daily: Трампу не стоит «играть ядерными мышцами»

Китайское издание China Daily отреагировало на заявление Дональда Трампа о том, что он намерен расширить ядерный арсенал США. Желание избранного президента США начать "гонку вооружений" китайские журналисты назвали "большой ошибкой".

Основная проблема, по мнению издания, заключается в том, что США нередко злоупотребляют своим ядерным потенциалом. Это "поигрывание ядерными мышцами", в частности, подтолкнуло к созданию собственного ядерного арсенала СССР. Тоже произошло и с Китаем во время Корейской войны, и с КНДР после вторжения США в Ирак.

Беспокойство журналистов вызвал вопрос: с кем Трамп намерен устраивать гонки вооружений? Российский ядерный арсенал равен американскому, кроме того, сразу вспоминаются заявления Трампа о намерении поддерживать дружеские отношения с Москвой.

При этом, отмечает издание, Китай и многие другие страны, которые могут быть потенциальными соперниками США в гонке вооружений, готовы к тому, чтобы проводить масштабные разработки в области ядерного оружия. Таким образом, делают вывод авторы статьи, новый хозяин Белого дома может "проснуться однажды утром", и увидеть, что США эту самую гонку проиграли.

Напомним, что избранный президент США провел первую пресс-конференцию в новом статусе.