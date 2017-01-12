Пентагон назвал ложными заявления о сокрытии гибели мирных жителей в Сирии

США считают ложными заявления о том, что Пентагон уклоняется от ответственности за гибель мирных граждан в Сирии, заявил РИА Новости официальный представитель американского военного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что скрытные действия ВВС США и международной коалиции в Сирии позволяли в случае "ошибок" уходить от ответственности за гибель мирных жителей.

"Любые предположения о том, что министерство обороны США уклоняется от ответственности за жертвы среди мирного населения являются ложными и вводящими в заблуждение", — сказал он.

"Мы всерьез воспринимаем любые утверждения о жертвах среди мирных граждан и применяем очень строгие стандарты в процессе определения целей, чтобы избежать гибели гражданских лиц", — сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, Пентагон "получает и изучает любые сообщения о гибели мирных граждан, вне зависимости от источника информации, и любая новая информация рассматривается".