BuzzFeed после критики Трампа открыл распродажу мусорных ведер

Опубликовавшая доклад о компромате на избранного президента США Дональда Трампа американская медиакомпания BuzzFeed организовала распродажу товаров с фразой "никчемная куча мусора", после того как так об информационном ресурсе отозвался будущий глава государства.

На продажу в интернет-магазине BuzzFeed выставлены футболка, мусорное ведро и несколько типов наклеек.

"Моя кошка знаменита благодаря никчемной куче мусора", — значится на одной из наклеек. "Я с гордостью получаю новости из никчемной кучи мусора", — написано на другой. "BuzzFeed", — гласит емкая надпись на ведре для мусора.

Число сувениров ограничено, их продажа завершается в полночь среды по североамериканскому восточному времени (8 утра четверга мск). При этом мусорное ведро и один из типов наклеек уже распроданы.

Несколько пользователей оставили ироничные комментарии, обыгрывающие предвыборное обещание Трампа "снова сделать Америку великой": кто-то призывает "снова сделать Америку мусором", кто-то уверен, что такие мусорные ведра как предлагаемое BuzzFeed, "снова сделают мусорные ведра по-настоящему великими".

Все вырученные средства пойдут в Комитет защиты журналистов, обещает BuzzFeed.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed.

Трамп назвал BuzzFeed "никчемной кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.