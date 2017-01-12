Украинцы в «Википедии» сменили Илье Муромцу «прописку»

Украинские чиновники под занавес минувшего года сделали примерно полтора десятка изменений в виртуальную энциклопедию.

Украинцы вписали в "Википедию" новую информацию

Как сообщают СМИ, одна из правок коснулась места рождения знаменитого русского богатыря Ильи Муромца. Украинцы сделали так, чтобы он стал уроженцем Черниговской области Украины, а не Владимирской области России. Информацией об этом поделились «Вести».

В известной многим былине сказано, что Илья Муромец был выходцем из деревни Карачарово, которая находилась неподалеку от Мурома. Согласно украинской версии, речь идет совершенно о другом месте. Украинские чиновники считают, что Муромец родом из Моровска под Черниговом.