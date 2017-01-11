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Тиллерсон назвал условие поставок Украине летальных вооружений
Кандидат на пост главы Госдепа Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о поставках летальных вооружений Украине, заявил, что это следует сделать, если перемирие в Донбассе сорвется. На слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете Сената по международным отношениям ему был задан вопрос о том, поддерживает ли он предложение передать Украине оборонительные летальные вооружения, передает РИА «Новости». «Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев», - сказал Тиллерсон. Решение о поставках летального вооружения, по мнению Тиллерсона, следует обсудить с рядом ведомств, включая Совет нацбезопасности США. «Но я бы, безусловно, его (решение) поддержал», - сказал он.
Напомним, США передают Украине определенные виды военной техники, но не поставляют ей так называемые смертоносные, или летальные, вооружения. В декабре Сенат США принял законопроект о финансировании минобороны на 618,7 млрд долларов, объем выделяемой Украине военной помощи в нем предусмотрен в размере 350 млн долларов.
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