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Киев пытался помочь Клинтон в ходе предвыборной гонки
Украинские власти пытались помешать избранному президенту США Дональду Трамп выиграть выборы на пост главы государства. С таким заявлением выступили журналисты издания Politico. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт журнала.
Как говорится в публикации, украинские чиновники не упускали возможности подвергнуть сомнению соответствие Трампа такой ответственной должности. Журналисты утверждают, что эксперты из Украины вместе с помощниками кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон искали любую информацию, которая могла бы подорвать репутацию республиканца. В статье упоминается распространенный украинскими властями документ о Поле Манафорте – экс-руководителе предвыборного штаба Трампа и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Согласно этому документу, Манафорт мог получить порядка 12,7 миллионов долларов из «черной кассы» украинской Партии регионов. Однако в ходе расследования этот факт подтвержден не был. Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года.
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