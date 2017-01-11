Новость о компромате РФ на Трампа оказалась фейком с 4chan

Указано, что анонимный пользователь отправил выдуманную историю о развлечениях Трампа с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton во время визита в Москву в 2013 году политическому консультанту Рику Уилсону. Он описал много грязных подробностей, например, что избранный президент США заставлял девушек по вызову «помочиться на кровать, где спали Обама с женой».

Всю информацию передали ЦРУ. Оттуда она попала в СМИ.

Ранее новость о том, что у российских спецслужб есть досье на избранного президента США, появилась в эфире телеканала CNN. Чуть позже подробностями поделился портал BuzzFeed.

Появившиеся в СМИ сообщения миллиардер прокомментировал в социальных сетях. Он заявил, что это «фейковые новости — абсолютная политическая охота на ведьм!».