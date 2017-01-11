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Новость о компромате РФ на Трампа оказалась фейком с 4chan
Информацию о компромате российских спецслужб на избранного президента США Дональда Трампа опубликовал анонимный пользователь на интернет-форуме 4chan, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Gateway Pundit. По данным издания, он хотел разыграл CNN и ЦРУ.
Указано, что анонимный пользователь отправил выдуманную историю о развлечениях Трампа с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton во время визита в Москву в 2013 году политическому консультанту Рику Уилсону. Он описал много грязных подробностей, например, что избранный президент США заставлял девушек по вызову «помочиться на кровать, где спали Обама с женой».
Всю информацию передали ЦРУ. Оттуда она попала в СМИ.
Ранее новость о том, что у российских спецслужб есть досье на избранного президента США, появилась в эфире телеканала CNN. Чуть позже подробностями поделился портал BuzzFeed.
Появившиеся в СМИ сообщения миллиардер прокомментировал в социальных сетях. Он заявил, что это «фейковые новости — абсолютная политическая охота на ведьм!».
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