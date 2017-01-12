WSJ: досье на Трампа составили экс-разведчики из лондонской фирмы Orbis Business

Бывшие британские разведчики Автором так называемого секретного досье о якобы сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных компаний, сообщила в среду газета Wall Street Journal.

Orbis Business Intelligence возглавляют экс-агенты спецслужб Великобритании Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. Как выяснила WSJ, 52-летний Стил, со слов его соседа, отлучился на несколько дней и не отвечает на просьбы прокомментировать досье, подготовленное на основе докладных записок, составленных в период июнь-декабрь 2006 года. 58-летний Борроуз сказал, что "не стал бы ни подтверждать, ни отрицать" причастность его фирмы к подготовке данного документа.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой Как уточнило издание, о Стиле достоверно известно, что он в 2000-х входил в структуру британского МИД и работал в Брюсселе и Нью-Дели. Orbis Business Intelligence была основана в 2009 году и, согласно ее сайту, опирается на данные и мнения "глобальной сети" экспертов и видных предпринимателей, проводит "операции по сбору разведывательной информации" и "трудные, зачастую трансграничные расследования".

Телекомпания CNN ранее со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в первых числах января спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Как отмечают источники CNN, ФБР США проверяет достоверность этих сведений, полученных главным образом из российских источников. Однако Бюро "не подтвердило многие ключевые детали, связанные с Трампом и изложенные в докладных записках" экс-сотрудника британских спецслужб. В отличие от CNN, американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц досье.

Wall Street Journal согласна с мнением, что сведения из документа выглядят сомнительно и требуют проверки. Издание приводит мнение одного из основателей лондонской фирмы частных расследований Raedas Эндрю Уордсворта, назвавшего досье "вовсе не убедительным". "Оно слишком хорошо, (чтобы быть правдой). Если бы директор ЦРУ заявил о наличии информации подобного качества, в это трудно было бы поверить", - пояснил эксперт.

Он считает бессмысленной саму постановку вопроса, будто спецслужбы России решили доверить столь сенсационные данные бывшему сотруднику британской внешней разведки МИ-6 Стилу, так как в РФ "считают, что, если ты агент, то останешься им навсегда".

Реакция Москвы Трамп ранее в резкой форме опроверг содержание досье, назвав BuzzFeed "кучей мусора". На состоявшейся 11 января пресс-конференции в Нью-Йорке политик отказал представителю CNN в праве задать вопрос. "Ваша организация ужасна. Я не собираюсь предоставлять вам возможность задать вопрос", - заявил Трамп репортеру. Будущий Трамп ранее в резкой форме опроверг содержание досье, назвав BuzzFeed "кучей мусора". На состоявшейся 11 января пресс-конференции в Нью-Йорке политик отказал представителю CNN в праве задать вопрос. "Ваша организация ужасна. Я не собираюсь предоставлять вам возможность задать вопрос", - заявил Трамп репортеру. Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал распространяемую о Трампе информацию "вопиющей и безответственной".

Избранный президент США также заявил, что с уважением относится к заявлению Москвы об отсутствии у России компромата на него. Трамп также выразил уверенность в том, что, если бы у РФ и была порочащая его информация, то она бы уже получила огласку.