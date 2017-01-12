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Прощальный твит Обамы бьет рекорды популярности у американцев
Последнее сообщение Барака Обамы в своем микроблоге в Twitter в качестве президента Америки набрало максимальное количество "лайков" и репостов по сравнению со всеми записями, которые опубликованы главой США на странице в соцсети.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.
— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Уходящий глава государства написал: "Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить – не в мои способности создавать изменения, но в ваши".
Последние "президентские" слова Барака Обамы решили перепостить свыше 660 тысяч пользователей социальной сети, передает РИА Новости.
Twitter-аккаунт президента Соединенных Штатов Америки, на который подписано 13 миллионов человек, 20 января, в день инаугурации, перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу.
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