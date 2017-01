Прощальный твит Обамы бьет рекорды популярности у американцев

Последнее сообщение Барака Обамы в своем микроблоге в Twitter в качестве президента Америки набрало максимальное количество "лайков" и репостов по сравнению со всеми записями, которые опубликованы главой США на странице в соцсети.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Уходящий глава государства написал: "Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить – не в мои способности создавать изменения, но в ваши".

Последние "президентские" слова Барака Обамы решили перепостить свыше 660 тысяч пользователей социальной сети, передает РИА Новости.